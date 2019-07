J.T. Compher s’entend avec l’Avalanche

L’Avalanche du Colorado a solidifié son noyau pour les prochaines années en accordant un contrat à l’attaquant J.T. Compher.

L’Américain aurait paraphé une entente de quatre ans dont la moyenne annuelle est de 3,5 millions $, a rapporté le réseau Sportsnet mercredi. Compher était un joueur autonome avec compensation.

L’athlète de 24 ans a inscrit 16 buts et 32 points en 66 parties du dernier calendrier régulier. Il s’est cependant fait remarquer par sa vitesse et sa combativité en séries éliminatoires, récoltant quatre buts et six points en 12 affrontements.

Avec la signature de Compher, l’Avalanche n’a que deux joueurs autonomes avec compensation dont le dossier n'est pas réglé. Il s’agit de l’excellent Mikko Rantanen, qui, assurément, obtiendra une très forte augmentation salariale, et du jeune Russe Vladislav Kamenev. Le club du Colorado a amplement d’espace sous le plafond salarial pour payer ces deux attaquants.