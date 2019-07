[PHOTOS] La bonne bouffe s’ajoute à l’humour au ComediHa!

La douce odeur des grillades d'été et les épluchettes de blé d’Inde se mêleront aux concerts d’humour lors du festival ComediHa!, cette année, puisque l’événement multipliera par cinq son offre gastronomique.

Photo JEAN-FRANCOIS DESGAGNES

De retour pour une deuxième année, la terrasse éphémère du festival d’humour, baptisée le «MiHa!M» et qui met justement l’emphase sur la dégustation, prendra beaucoup d’ampleur pour les 20 ans de l’événement.

Photo JEAN-FRANCOIS DESGAGNES

«Les gens viennent et se font un parcours humoristique, car nos spectacles durent entre 15 et 90 minutes. Les gens pigent parmi les 350 spectacles, et dans les moments d’attente, il faut les animer, donc on a décidé d’ajouter à cette activité-là un volet gastronomique qui est ludique», dit le président et fondateur du ComediHa! Fest-Québec, Sylvain Parent-Bédard.

Photo JEAN-FRANCOIS DESGAGNES

Boire, manger, jouer

Dès 17 h, en semaine, et à partir de 14 h, la fin de semaine, les festivaliers pourront par exemple se rassasier avec les menus des Faux Bergers, les viandes fumées du Boucan ou encore la cuisine québécoise de La Bûche. Ils pourront aussi déguster un cocktail aux bars de L’Atelier ou une bière de microbrasserie. La fin de semaine, on prévoit même de tenir des ateliers de barbecue.

Concrètement, le nombre de partenaires du volet gastronomique passe de trois à plus d’une dizaine.

«Ça ne deviendra jamais un événement gastronomique. Ça sera toujours un festival d’humour, mais enrobé dans un volet gastronomique ou avec une offre gastronomique intéressante qu’on ne peut pas vivre le reste de l’année», souligne M. Parent-Bédard.

Photo JEAN-FRANCOIS DESGAGNES

Installé au village Vidéotron (place George-V), le «MiHa!M», avec son mobilier distinctif, offrira différentes manières de manger, boire, et aussi jouer, promet-on. Ce dernier volet sera principalement assuré par le pub La Revanche qui va débarquer avec plusieurs jeux de participation et de société.

Inspiration écossaise

Le ComediHa! Fest-Québec explique s’être inspiré du festival Fringe, à Édimbourg, en Écosse, considéré comme étant une référence mondiale des festivals, pour en arriver à cette nouvelle expérience gustative.

À l’image de l’événement écossais, qui accueille pendant un mois 50 000 représentations, dans une ville de taille comparable à Québec, le ComediHa! souhaite devenir un «festival boutique» en multipliant les sites et les lieux de diffusion.

C’est d’ailleurs dans cet esprit, adopté en même temps que le changement de nom du festival en 2015, que le nombre de villages passera de un il y a deux ans, à trois cette année, explique le grand manitou des festivités.

«On est rendus à trois. On espère monter à quatre, cinq, six, mais toujours dans la ville. C’est très important pour nous d’être urbain, mais on veut multiplier les sites de village et ainsi, multiplier les salles de spectacles éphémères, donc, oui, grandir», dit-il.

Le «MiHa!M» sera ouvert du 7 au 11 août et du 14 au 18 août au village Vidéotron (place George-V). Aucun laissez-passer nécessaire.

Le ComediHa! Fest-Québec en chiffres