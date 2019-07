Je me demandais, cette semaine, quel plat me faisait le plus penser à un repas de dimanche.

J’y ai longtemps réfléchi, car enfant, mes dimanches étaient garnis de gros poulets rôtis et de purée de pommes de terre avec des petits pois frais. Ma mère, elle, préparait sa sempiternelle salade de laitue iceberg avec des tomates.

Mais au fil des ans, j’ai tant cuisiné et tant mangé de délicieux plats de par le monde, que me voilà devant un dimanche que je voudrais mémoire de cuisine traditionnelle, mais qui ressemble plus à ce que ma famille aime.

J’ai trouvé : le gigot d’agneau cuit au four avec beaucoup d’ail et des herbes du jardin. Je me souviens même de mon premier gigot ! Il n’était pas assez cuit et avait vraiment beaucoup d’ail. Celui que je prépare dimanche sera parfait, je l’espère. En fait, c’est impossible de rater un gigot. Avec une croûte moutardée et une sauce bien riche en saveur et en ail, ce sera un vrai dimanche.

En entrée, je servirai un autre plat plein de souvenirs, les champignons en sauce. Avec du bon pain frais, ce sera un pur délice. Un peu de vin et nous aurons un beau dimanche tranquille autour de la table.

Gigot d’agneau ail et herbes

Photo courtoisie

Choisissez un gros gigot avec l’os pour une belle présentation rustique et pour la saveur qu’apporte l’os durant la cuisson. Ne lésinez pas sur les herbes fraîches.

Portions : 8

Préparation : 20 min

Réfrigération : 4 h

Cuisson : 2 h 40 min

Repos : 10 min

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de moutarde de Dijon extra-forte

110 g (4 oz) de beurre salé

3 branches de thym, effeuillées

1 c. à s. de romarin frais, haché

8 grosses gousses d’ail, pelées

2 gros oignons, pelés, en quartiers

24 petites carottes, pelées

1 branche de romarin

500 ml (2 tasses) de bouillon de bœuf

500 ml (2 tasses) de vermouth blanc sec

2 c. à s. de cognac

500 ml (2 tasses) de fond de veau

Sel et poivre

Méthode

1. Dans le bol d’un mélangeur électrique, placer la moutarde, le beurre, le thym, le romarin et 2 gousses d’ail. Mixer 1 minute.

2. Placer le gigot dans un grand plat de cuisson. À l’aide d’un petit couteau, faire douze petites incisions dans la chair du gigot. Dans chaque incision, placer une demi-gousse d’ail. Saler et poivrer généreusement le gigot. Couvrir le gigot du mélange de beurre à la moutarde. Réfrigérer 4 heures (ou toute la nuit).

3. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

4. Retirer le gigot du réfrigérateur. Placer les carottes, les oignons et la branche de romarin autour du gigot. Couvrir de papier aluminium. Cuire au four 1 heure.

5. Retirer le papier aluminium. Arroser de bouillon et de vermouth. Poursuivre la cuisson environ 1 heure 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un thermomètre inséré au centre du gigot montre 60 °C (140 °F).

6. Retirer du four. Recouvrir de papier aluminium et laisser reposer 10 minutes.

7. Verser le jus de cuisson dans une petite casserole. Ajouter le cognac et le fond de veau. Porter à ébullition quelques minutes, en remuant. Goûter et assaisonner de nouveau si nécessaire.

8. Servir des tranches de gigot avec la sauce.

Champignons au jus de viande

Photo courtoisie

Des herbes et du poivre parfument à souhait ces champignons aux petits oignons. À servir avec du pain frais pour saucer.

Portions : 6

Préparation : 25 min

Cuisson : 30 min

Ingrédients

2 c. à s. d’huile d’olive

1 oignon moyen, pelé, en dés

2 c. à s. de beurre

450 g (1 lb) de petits oignons, pelés

900 g (2 lb) de champignons de Paris

2 grosses branches de thym frais

2 feuilles de laurier

250 ml (1 tasse) de bouillon de bœuf

250 ml (1 tasse) de bouillon de champignons

2 c. à s. de sauce Worcestershire

1 c. à s. de farine

125 ml (½ tasse) de porto

Sel et poivre

Méthode

1. Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile. Ajouter l’oignon et faire revenir à feu moyen 5 minutes. Ajouter le beurre et les petits oignons. Faire revenir à feu moyen 5 minutes. Ajouter les champignons et faire revenir environ 10 minutes ou jusqu’à ce que les champignons soient juste tendres sous la pointe de la fourchette. Saler et poivrer.

2. Verser les bouillons de bœuf et de légumes et la sauce Worcestershire. Ajouter le thym et les feuilles de laurier. Porter à ébullition. Baisser le feu et cuire 5 minutes.

3. Verser une louche du liquide de cuisson dans un bol. Délayer la farine dans le liquide. Verser dans le poêlon et cuire à feu doux 5 minutes, en remuant. Verser le porto et porter à ébullition.

4. Retirer du feu et servir immédiatement.