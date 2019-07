Steven Butler et Arslanbek Makhmudov en action à la fin septembre

Les boxeurs Steven Butler et Arslanbek Makhmudov grimperont dans l’arène respectivement les 26 et 28 septembre lors de galas d’Eye of The Tiger Management (EOTTM) qui se dérouleront au Cabaret du Casino de Montréal.

Joël Lemay / Agence QMI

L’organisation du président Camille Estephan a dévoilé les grandes lignes de ses prochains événements prévus dans la métropole québécoise. Ainsi, Butler (27-1-1, 23 K.-O.) disputera le combat principal de la première soirée contre un rival à déterminer. Deux jours plus tard, Makhmudov (8-0-0, 8 K.-O.) tentera de demeurer parfait en affrontant le Congolais Tshibuabua Kalonga (9-0-0, 5 K.-O.). Le même soir, Mathieu Germain (17-0-1, 8 K.-O.) sera en action, tout comme Lexson Mathieu (5-0-0, 4 K.-O.).

Outre Butler, Batyr Jukembayev (16-0-0, 13 K.-O.) enfilera les gants le 26 septembre. Il a rendez-vous avec Miguel Vasquez (41-8-0, 15 K.-O.).

«Nous entamons la saison avec de gros combats. Lors de cette semaine de septembre, nous avons vraiment quatre finales et une qualité de galas incomparable. Nous sommes aux portes des championnats du monde avec plusieurs de nos boxeurs et nous mettons les combats en place pour y arriver», a indiqué Estephan dans un communiqué.

«J’adore le mélange de talent que nous retrouvons sur les deux cartes. Certains de nos plus gros canons ainsi que plusieurs des meilleurs éléments de notre relève auront la chance de briller au Casino pour le lancement de la nouvelle saison», a ajouté le directeur général de l'organisation et responsable du recrutement, Antonin Décarie.