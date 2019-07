MARCHAND, Susan



À son domicile, le 2 juillet 2019, à l'âge de 59 ans, est décédée dame Susan Marchand, épouse de feu monsieur Jacques Buron, fille de feu Jacques Marchand et de feu Denise Bourbeau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil; ses fils: Jean-David Buron (Vanessa Lemay) et Alexandre Buron (Pascal Côté), son frère Pierre; les enfants de feu Jacques Buron: Céline, Denis et Roxane, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Buron, ses grandes amies Nancy et Michelle ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal QC, H1N 9Z9.