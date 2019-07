LAQUERRE, Christian



Le 12 juillet 2019, à l'âge de 46 ans, est décédé subitement monsieur Christian Laquerre, conjoint de dame Stéphanie Baillargeon, fils de feu monsieur Hugues Laquerre et de feu dame Claire Rompré.de 9 h à 11 h.La disposition des cendres se fera au cimetière Belmont vers 14h30. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Stéphanie Baillargeon; sa fille Alexandra; ses frères et sa sœur : Simon (Dana Deslauriers), Edith (Yves Jacques) et Bernard (Marlene Bisson); ses neveux et nièces : Laurence, Grégoire, Antoine, Françoise, Pierre-Luc et Jason ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.