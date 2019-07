BOUCHARD, Ginette



Tout doucement au centre d'hébergement Yvonne-Sylvain, Québec, le 5 juillet 2019, à l'âge de 66 ans, a succombé à la maladie d'Alzheimer dame Ginette Bouchard. Née à St-Siméon, le 14 décembre 1952, elle était la fille de dame Thérèse Tremblay et de feu monsieur Capitaine Ulysse Bouchard. Elle demeurait à la Résidence L'Heureux Séjour à Courville. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 19 juillet 2019 de 15h à 17h et de 18h30 à 21h30.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 10h. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. Madame Bouchard laisse dans le deuil son ancien compagnon de vie Daniel Tremblay; ses enfants: Yannick Bouchard, Mélanie Tremblay (Dominique Jean); ses petits-enfants: Matthieu Parent (Naomie Turcotte), Gérémy Jean, Mickaël Jean; ses frères et sœurs : feu Rose-Hélène, Yvan, Claude, Capitaine Pier-Paul, Sylvie, Johanne, Louise et leur conjoint(e); son filleul Guillaume Perron; sa grande amie Ginette Perron; ses amis proches : Sylvie Gagné, Robert Gagné, Jean-Marie Girard (Micheline), Guylaine Duguay, Michel Jones; tous les membres de la famille Tremblay, ainsi que oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 5e étage de l'hôpital St-François d'Assise (B5) pour leurs bons soins, ainsi que le personnel soignant du centre d'hébergement Yvonne Sylvain, tout spécialement le Dr Philip Quigley, pour leur attention bienveillante, leur accompagnement dans cette épreuve et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hébergement St-Augustin (pavillon Yvonne-Sylvain), Site : www.fhsa.ca, Tél. : 418-667-3910 poste 5978.