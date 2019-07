PARADIS, Diane



À l'Hôpital Saint-François D'Assise, le 12 juillet 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Diane Paradis, épouse de feu monsieur Gilles Métivier, fille de feu monsieur Albert Paradis et de feu dame Gabrielle Croteau. Elle demeurait à Québec.de 17 h à 19 h.suivi d'une réception. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Anick (Isabelle Samson), Kino (Catherine Dufour) et feu Michaël; ses petits-enfants : Anne-Sophie, Julien, Florence, Delphine, Xavier et Marie-Léa; ses frères et sœurs (famille Paradis) : feu Thérèse (feu Paul-Émile Charbonneau), feu Alexandre (Céline Raté), feu Jeannette (feu Robert Arcand), Huguette (Robert Côté), feu Georges (feu Charlotte Lessard), feu Gilles (feu Claudette Nadeau), Nicol (feu Ginette Vallières), Cécile (Michel Morin), René (Nicole Desgagnés), Gaétan (Andrée Chrétien) et feu Jean-Marc; ses beaux-frères et belles-sœurs (famille Métivier) : feu Georges (Jacqueline Denis), feu Julienne (Roch Paré), Thérèse (feu Lucien Gagnon), Jean-Paul (feu Micheline Morillon), feu Yvan (feu Thérèse Morillon), feu Marguerite (feu Claude Otto) et Micheline (Pierre Laveau) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise, notamment les docteurs Amélie Fradet et Alain Naud (GMF-U et Unité des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise) et le personnel soignant. Merci également au Dr François Maltais et son équipe de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Pour leur dévouement, leur délicatesse, leur accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (unité de soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise) 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél : 418-525-4385 ou à la Fondation Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ) 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél : 418-656-4999.