LABRECQUE, Gérarda Roy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 juillet 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Gérarda Roy, épouse de feu monsieur Mandoza Labrecque. Elle était la fille de feu Gérard Roy et de feu Mathilda Isabelle. Elle demeurait à Saint-Philémon, Bellechasse.La famille recevra les condoléances à lavendredi le 19 juillet 2019 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Denise Laferrière), Diane, Yves (Sophie Gaudreau) et Chantale (Émilien Gagné); ses petits-enfants: Michaël Labrecque, François Labrecque (Frédéricke Tremblay), Jimmy Labrecque (Viviane Brie), Claudie Jolin, Jérémy Jolin (Rosalie Duquette-Laferrière), Janie Jolin (Jessy Giroux), Samuel Labrecque (Julia Triendl) et Alexia Labrecque. Elle n'aura pas eu la joie de connaitre son arrière-petite-fille qui va naître en septembre. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Jean-Marie (Pierrette Picard), feu Réjeanne(feu Adolphe Blais), Denis (Marguerite Dion), Marina (Aurèle Laferrière) et Lise (feu Gaston Roy). De la famille Labrecque, elle était la belle-sœur de: feu Rosa (feu Henri Labrecque), feu Lucien (Jeanne D'Arc Thibault), feu Jeanne D'Arc (feu Cestmir Zdrahal), feu Donat, feu Joseph(feu Jeanne D'Arc Labrie), feu Georgette (feu Lucien Fournier), feu Adélard (Mireille Gobeil), feu Léonard (Gabrielle Fournier), feu Yolande (Ligori Beaudoin), feu Conrad (Berthe-Aline Fournier), feu Berthold (Mariette Isabelle), Marie-Paule (Léonard Larivière) et Claudette (Léonard Fillion). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-Philémon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire