GIGUÈRE, Pierre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 juillet 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Pierre Giguère, fils de feu monsieur Albert Giguère et de feu madame Gertrude Vézina Il était le conjoint de monsieur Jean-Louis Boucher. Il demeurait à Québec. Monsieur Giguère laisse dans le deuil son conjoint, monsieur Jean-Louis Boucher; Lili sa minoune adorée; ses sœurs et son frère: Louisette (feu Marcel Huot), Jeannine (feu Gustave Huot) et Gérard (Suzanne Coulombe); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Boucher: Gérard (feu Colette Rossignol) et Denise (Rénald Beaudoin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Rollande Giguère. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués et particulièrement au Dre Anne Paquet. À la demande de monsieur Giguère, il n'y aura aucune cérémonie. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société protectrice des animaux de Québec, 1130 Avenue Galilée, Québec, QC G1P 4B7