BILODEAU, Claudette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 juillet 2019 à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Claudette Bilodeau, épouse de feu M. Roger Côté. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 14h20.et de là au cimetière St-Louis de Courville. Elle laisse dans le deuil ses deux fils: Yves (Renée Malo) et Richard; sa petite-fille Amélie; sa sœur et sa belle-sœur: Carmen Bilodeau (feu Roger Lamontagne) et feu Jacques Bilodeau (Pauline Ferland); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: Jeannine (Émilien Côté), Denise (feu Roland Hébert), Georgette (feu Raymond Chouinard), Huguette (feu Roland Beaudoin), Jean-Guy, Joseph (Madeleine Dubé), Réal (Denise Colin), Thérèse (Robert Mezzana), Gisèle (feu Yvon Vigne), Diane, feu Micheline (Gilles Rouleau), feu Michel, Francine (Marcel Lalanne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s