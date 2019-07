DESCARREAUX, Denyse Labbé



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 1er juillet 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Denyse Labbé, fille de feu dame Simone Beausoleil et de feu monsieur Antonio Labbé. Elle était l'épouse de monsieur Marcel Descarreaux. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière Saint-Charles. La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie, soit de 10 heures à 11 heures. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Marcel; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Descarreaux: Jean-Claude (Pauline Racine), Pauline (feu Albert Morin), feu Colette (feu Jean-Guy Whittom), Cécile (Réal Boucher), Micheline (feu Réal Flamand), Paul-Émile (Céline Dion), feu Suzanne (feu J-H McRae), Ginette (René Chouinard), feu Lise, Francine (feu Guy Hamel) et feu Linda (Denis Sirois) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'Hébergement de Charlesbourg pour le dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.