MOFFET, Émilia



Au CHUL de Québec, le vendredi 28 juin 2019, est décédée madame Émilia Moffet, à l'âge de 92 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Gérard Petelle et la fille de feu madame Maria Gingras et de feu monsieur Alcide Moffet. Native de Dosquet, elle habitait à Québec (Shannon) depuis plusieurs années. La famille vous accueillerade 10 h à 11 h.au même endroit. Suivra l'inhumation des cendres au cimetière de Dosquet. La direction des funérailles a été confiée àElle laisse dans le deuil son fils unique: Gilles (feu Angela Ianniciello). Elle était la sœur de feu Georges-Henri, feu Roland, feu Claude, feu Paul-Émile (Simone Béland) et feu Armand (feu Lucie Marois) et de feu Louise (Gérard Côté), feu Cécile (feu Léon Beaudoin), feu Annette (Albert Turcotte) et feu Jeanne. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur et son beau-frère de la famille Petelle: Denise (feu Robert Pagé) et André (Monique Lavoie) ainsi que plusieurs cousines et cousins, nièces et neveux et ami(e)s.