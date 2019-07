BENOIT, James-Peter



Au Jeffery Hale, le 14 Juillet 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur James-Peter Benoit. Son départ fût paisible et doux mais beaucoup trop tôt pour tous. Il laisse dans le deuil ses trois filles: Jenny, Francesca (Martin) et Lisa; ses petits- enfants: Ariane (son père Philippe), Josie et James; France ainsi que ses filles Line et Francine; ses frères et sœurs bien-aimés: Bill (Duggie), feu Bob (Laiterace), Elisabeth, Margaret (Bob) et feu Barbara. Tous ses neveux, nièces et ses précieuses amies: Linda, Caroline et Nadia. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui l'ont accompagné jusqu'au dernier moment, dont le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale.James était un donneur assidu de sang et de globules blancs. Donc, les gestes de reconnaissance peuvent se traduire par un don à Héma-Québec.