GRAVEL, Colette Bilodeau



Au CHSLD de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 25 juin 2019, à l'âge de 81 ans et 4 mois, est décédée dame Colette Bilodeau, épouse de monsieur Marcel Gravel, fille de feu monsieur Joseph Bilodeau et de feu dame Noëlla Mathieu. Elle demeurait à Château- Richer.où la famille recevra les condoléances à partir de 9h. Par la suite, les cendres seront déposées au Columbarium de la Coopérative Funéraire Château-Richer, 7851 ave. Royale, Château-Richer. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, Marcel Gravel, ses enfants: Réjean Gravel (feu Sonia Neilon),(Maryse Collin) et Ghislain Gravel; ses petits-enfants: Joannie, Maxime (Émilie Pouliot) et Élizabeth; ses arrière-petits-enfants: Ryan et Alyson; ses frères et sœurs: sa jumelle Huguette (feu Gilles Roberge), Alphonse (Marie-Paule Brousseau), Michel (Louise Cimon), Jean-Pierre (Francine Villeneuve), Gertrude (feu Michel Leclerc) et Marc-André (Geneviève Larochelle); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gravel: feu Jean-Louis (Nicole Simard), Madeleine (Jean-Marc Fortin), Jacques (Gabrielle Patoine) et André (Huguette Fillion). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel médical et soignant, dévoué et attentionné, du département 3e rive de l'Hôpital Ste-Anne - de - Beaupré pour les soins chaleureux et exceptionnels prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré 11000, rue des Montagnards, Beaupré, QC, G0A 1E0. https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/. Des formulaires seront disponibles à l'église.