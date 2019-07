NADEAU, Raymond



Au CHSLD St-Michel-de-Bellechasse, le 10 juillet 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Raymond Nadeau, fils de feu dame Eva Michaud et de feu monsieur Joseph Nadeau. Il était l'époux de dame Alice Dion. Natif de Val-Alain, il demeurait à St-Michel-de-Bellechasse.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.et de là aux Jardins Québec pour la mise en terre, 498, route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Alice, ses enfants: Serge Nadeau (Anne Dallaire), Brigitte Nadeau (Jocelyn Dallaire) et Sylvain Nadeau (Johanne Ouellet); ses 6 petits- enfants: Suzy Nadeau (Charles Plante), Ariane Nadeau (François Laliberté), Nicolas Dallaire (Anick Thériault), Vincent Dallaire (Mélanie Roy-Beaulieu), André Nadeau (Caroline Morin) et Alain Nadeau; ses 10 arrière-petits-enfants: Aurely, Zachary, Addyson, Abbygaelle, Caleb, Anne-Sophie, Florence, Alexandre, Emma et Mayson; ses frères et sœurs: feu Marie Blanche Nadeau (feu Émile Breton) feu Ernest Nadeau (feu Cécile Poiré), feu Charles Eugène Nadeau (feu Marguerite Bergeron), feu Aurèle Nadeau (feu Béatrice Poiré), feu Paul Émile Nadeau (feu Béatrice Veilleux), feu Alphonse Nadeau (Cécile Landry), feu Noël Nadeau (feu Thérèse Lalancette), feu Rolland Nadeau (feu Simone Landry), feu Sr Rollande Nadeau, feu Sr Marcelle Nadeau, Gabrielle Nadeau (feu Georges Henri Corriveau), feu Jeanne D'Arc Nadeau (feu Simon Olivier), Jean Marie Nadeau (Laurette Richard), feu Jules-Marie Nadeau (Anita Richard); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes pour les bons soins prodigués à Monsieur Raymond Nadeau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du CHSLD Notre-Dame-De-Lourdes, 80, rue Principale, St-Michel-de-Bellechasse, (Québec), G0R 3S0, tél. : 418-884-2811 poste 102.