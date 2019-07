LAMONTAGNE, Claude



À son domicile, le 22 juin 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Claude Lamontagne, ex-époux de feu madame Sarah McDonald. Il demeurait à Saint-Gilles, autrefois à Charny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Claudia Lamontagne, Rachel Lamontagne et Nicolas Lamontagne; ses petits-enfants et ses arrière- petits-enfants; ses frères et soeurs: Marthe (feu Jean-Claude Dussault), Gaston (Jeannine Beaudoin), feu Annie, feu Marcel, feu Léon (Marie-Claire Leroy), Robert (Nicole Demers) et Edith (Gilles Lessard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. L'inhumation des cendres aura lieu le samedi 20 juillet à 14h, au cimetière Mont-Marie, section Charny.