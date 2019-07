LANGLOIS, Amanda St-Aubin



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 juillet 2019, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée madame Amanda St-Aubin, épouse de feu monsieur Wilfrid Langlois, fille de feu madame Blanche Mérette et de feu monsieur Wilfrid St-Aubin. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée et il n'y aura pas de cérémonie. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa fille Louise et son fils Jean; ses petits-enfants: Martin (Carole Barbeau), Pascal, Émilie (Vincent Costantino); ses arrière-petits-enfants: Danahée et Mila; ses sœurs: Maria (feu Arthur Grenier) et Yvette (feu Henri Ratté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Wilfrid, son fils Guy, ses deux sœurs Rita et Odile. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Tél : 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.