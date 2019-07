DUBOIS, Jeannine Tremblay



Au CHSLD de St-Flavien, le 15 juillet 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Jeannine Tremblay, épouse de feu monsieur Florian Dubois. Elle était la fille de feu Amédée Tremblay et de feu Alice Desrochers. Elle demeurait à St-Flavien. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Guy Boisvert), Denis (Francine Pouliot), Michel (Nicole Roseburry), Micheline (Benoit Roy), Jean-Pierre (Manon Labonté), Johanne (Denis Loiseau), Daniel (Johanne Lachance), Linda Tremblay; plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Roland, feu Benoit (feu Lise Corbeille), Simone (feu Dominique Bergeron), Gérard (Yolande Castonguay), feu Jean-Paul (Huguette Croteau), feu Monique (feu Philippe Laroche), feu Gaston, feu Réal (Yolande Deguise), feu Denise (feu Aurèle Blouin), Louisette (Aurèle Lamontagne); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubois: feu Rita (feu Jean-Paul Lauzière), feu Noëlla (feu Réginald Turmel), feu Lionel (feu Gisèle Forget), feu Aurore (William Simms), feu Rolande, Marie-Louis et sa conjointe, feu Marie-Ange, Murielle (André Roy), Paul Croteau (feu Ida Martineau), feu Robert Croteau (feu Pauline Morin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de St-Flavien pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 19 juillet 2019 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.