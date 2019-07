AUDET, Lucille Allen



Au Fleuribel de Honfleur, le 8 juillet 2019, à l'âge de 96 ans et 5 mois, est décédée, madame Lucille Allen, fille de feu monsieur Anselme Allen et feu madame Alice Couture et l'épouse de feu monsieur Émilien Audet. Elle demeurait à Honfleur autrefois de St-Gervais-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 19 juillet 2019 de 19 h à 21 h 30 et samedi le 20 juillet 2019 de 9 h à 10 h 45.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Michelle Audet (Denis Goulet), Jean-Yves (Chantal Blais), Chantal (Bruno Tremblay); ses petits-enfants: Marc-Anthoyne, Christian (Mélissa Gagnon), Raphael (Laurence Bégin), Emilie (Sébastien Paquet); ainsi que ses arrière-petits-enfants: Jessy-Ann, Sara-Lee et Émile; ses frères et sœurs: feu Hector Allen, feu Edgar, Gemma (feu Jos Gagnon), feu Willie (Jeannine Felteau), Hervé-Émile (Carmen Audet), feu Clément (feu Huguette Gagné), feu Joseph-Claude (Lorraine Jacques), Léandre (Denise Dumont), Andrée-Anne (Régis Fortin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Audet: feu Jean-Paul Audet (Jacqueline Chabot), feu Magella (Fernande Blouin); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à Dany qui n'a jamais oublié sa marraine pour sa fête et à Noël, La famille tient à remercier tout le personnel du Fleuribel pour les bons soins prodigués à notre mère bien-aimée. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1 ou à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC, 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire