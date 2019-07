FAGUY, Adéline Thérien



À l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 juillet 2019, à l'âge de 84 ans et 5 mois, est décédée madame Adéline Thérien, épouse de monsieur Georges Faguy, fille de feu madame Lucienne Desrosiers et de feu monsieur Albert Thérien. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Dominique et Martin (Jessica Daigle); sa petite-fille : Ann-Li Faguy; son frère et ses sœurs : Denise, Jean-Pierre et Christiane (Marc Soucy); ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Rita (feu Paul Blouin), feu Claire (feu Lomer Allard), Pauline (feu Lucien Lambert), Lucille (feu Claude Hamel), Marc (Jennifer Sankey), Monique, feu Yolande (Guy Côté), Jean et Suzanne (Claude Brochu); de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines des familles Thérien, Desrosiers et Faguy; sa cousine proche Denise Desrosiers Roy, ainsi que ses amies Jacqueline Talbot Côté et Denise Talbot Renaud.Elle est allée rejoindre auprès de Dieu ses sœurs Lucille et Michelle, ainsi que ses frères Claude et Laurent. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 19 juillet 2019 de 19h à 21h30.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Merci tout particulièrement aux Dr Vicky Plante et Anne Paquet, ainsi qu'à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (C-5000) pour les bons soins prodigués et leur attention. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant JésusTéléphone : 418 525-4385Site web : www.fondationduchudequebec.ca ou à la Fabrique Saint-Charles-Borromée (Pastorale jeunesse). Des formulaires seront disponibles sur place.