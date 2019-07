TARDIF, Marcel



À la Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis, le 4 juillet 2019, à l'âge de 81 ans et 8 mois, est décédé monsieur Marcel Tardif, conjoint de dame Louise Menier, fils de feu Juliette Portelance et de feu Lorenzo Tardif. Il demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 12 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Louise Menier; ses frères et sœurs: Rachel, feu Gérard (feu Huguette Morel), Paul-André (Lise Giroux), Lorenzo (Marcelle Auclair), Armand (Lise Chandonnet), Roland (feu Gisèle Deroy), Michel (Lynda Lajeunesse), Claire (Jean-Paul Fontaine) et Daniel; ses neveux et nièces de la famille Tardif; les enfants de Louise: Éric (Nadya Tremblay), Yves (Nadia Rousseau), Manon Simard (J-F Gagnon) et Maxence Morin; les membres de la Famille Menier: Gilbert, Roger, Marthe, Pierre, Denis, Paul et Jean. Marcel a été: Grand-Chevalier du conseil Laval 2721, membre de l'Assemblée Archevêque Mathieu 4eme degré, 3 ans président de l'Association des familles Tardif d'Amérique et M.C. au Coronet pendant 6 ans. Un merci spécial à Karine Tardif, sa filleule pour son amour et sa grande disponibilité. Un merci au Dr Patrick Blouin, son médecin de famille, ainsi qu'au cardiologue Dr De Grace qui se sont occupés de Marcel pendant le cheminement de sa maladie ainsi que le personnel du CLSC et du centre de soins palliatifs le Littoral, pour leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs le Littoral, 5445, rue Saint-Louis, Lévis QC, G6V 4G9 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (cardiologie), 143, rue Wolfe, Lévis QC, G6V 3Z1.