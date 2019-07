GOSSELIN, Georges-Édouard



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 14 juillet 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Georges-Édouard Gosselin, époux de madame Lucienne Lévesque, fils de feu Wilfrid Gosselin et de feu Maria Gosselin. Il demeurait à Lévis, autrefois à Saint-Henri-de-Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Paul (Catherine Mathieu), Guylaine (Alain Mailhot) et Denis (Lison Champoux); sa petite-fille Sarah Duguay-Gosselin (Christopher Smith); ses frères et soeurs: Cécile (Louis Dumont), feu Jeannine (feu Joseph Corriveau), Gérard (feu Béatrice Lévesque), Roland (Marie-Blanche Labbé), feu Hélène (Pierre Nadeau), Roch (Suzanne Noël) et Charles-Antoine (Réjeanne Brochu); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lévesque: feu Lucie (feu Gérald Lévesque), Marie-Hélène, feu Alphonse (Gaétane Labrie), Georges (Hélène Labrie), Alice (Yves Samson), Jeanne (feu Gilles Tremblay), Claire (Richard Plante), feu Laurette, Bertrand, Bruno (Diane Dumont), Jacinthe (Simon Poppelsdorf) et François (Line Gamache); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec (https://prqca.ca/). La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 19 juillet à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial.