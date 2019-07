VERRAULT, Roland



Au CHUL, le 14 juillet 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Roland Verrault, époux de dame Lucette Dallaire. Il demeurait à Québec.de 9 h à 10 h 30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucette Dallaire, son fils Jean Verrault (Sonia Gendron); ses petits-enfants : Jean-François (Vanessa), André-Philippe (Karine) et Alexandre (Corine), son arrière-petit-fils Charles; ses sœurs et son frère : Colette, Thérèse et Guy; ses beaux-frères et belles-sœurs : Doris (Gaston), Arlette (Serge), Madeleine (Paul), France (Raymond), Marjolaine (Paul), Louise, Denise, Jean-Guy (Pauline) et Clarence ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s.