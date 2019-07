DUPERRÉ, Fernand



Au CHSLD Christ-Roi, le 8 juillet 2019, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédé monsieur Fernand Duperré, fils de feu Vincent de Paul Duperré et de feu Marie-Jeanne Lachance, époux de feu dame Raymonde Gingras. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs: Laurent (Louise Gauvin), René (Réjane Pouliot), Jean-Marie (Lilianne Boulanger) et Aline (feu Léonce Lapointe); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gingras: Jean-Claude (Murielle Roy), René (feu Andrée Fecteau), feu Michel (Denise Poitras), Carole (Jean Ferland), Jean-Pierre (France Boucher) et Denis (Danielle Dionne); ses filleules: Hélène Duperré et Nancy Gingras ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s; il était le frère de Lucienne (Alexandre Samson), Adrien, R.S.V. et Rolande, tous décédés. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Vilar pour leur empathie et leur extrême gentillesse ainsi que celui de l'Hôpital St-François d'Assise et du Centre d'Hébergement Christ-Roi pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.