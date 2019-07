LAURENDEAU, René



A l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 juillet 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur René Laurendeau, époux de dame Monique Latulippe, fils de feu monsieur Eddy Laurendeau et de dame Jeanne Anctil. Il demeurait à Québec.de 13 h à 16 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique; sa fille bien-aimée Nancy (Luc Morin), sa petite-fille Mélanie, ses demi-sœurs et son demi-frère de la famille Sénéchal; ses beaux-frères et belles-sœurs : Jocelyne (Jacques Brousseau), Mariette (Jean-Yves Turgeon), Fernande (Denis Bouchard), son filleul Pierre-Luc Bouchard (Geneviève Dubé), sa nièce Audrey-Anne Roy (David Couture) et leurs enfants Rosalie et Étienne; son oncle, ses tantes, cousins et cousines de la famille Laurendeau et Latulippe, ses collègues de la S.A.Q.; ses amis : de la garde Côtière, de bateau et les plaisanciers de la Barque, de l'Association des Amis de Port-Joli, du camping le Bonnet Rouge et ceux de Saint-Jean-Port-Joli. La famille tient à remercier Dr Vicky Plante et Dr Paquet, ainsi que tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus qui ont pris soin de René pendant son long séjour. Un merci spécial à la Fondation des clowns spécialement à Candide et Espérance ainsi qu'à Geneviève Baron, zoothérapeute pour leur dévouement pour le malade et la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec QC, G1L 3L5 ou d'autres dons à votre choix.