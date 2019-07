GERVAIS, Paul



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 13 juillet 2019, à l'âge de 79 ans et 7 mois, est décédé monsieur Paul Gervais, fils de feu madame Blanche Authier et de feu monsieur Maurice Gervais. Il demeurait à Saint-Nicolas.Il laisse dans le deuil son ex-épouse Rolande Veilleux, ses deux fils: Luc (Chantal Gauvin) et François; ses petits-enfants: Émilie (Marc-Antoine Rioux), Roxane, Sébastien et Philippe; sa sœur Andrée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule vendredi 19 juillet 2019, de 11h à 13h.La crémation aura lieu par la suite et l'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St- Nicolas. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour maintenir la qualité de la plus grande salle de rédaction francophone en Amérique du Nord à " Je soutiens La Presse ", site web : www.jesoutiens.lapresse.ca, tél. : 1-514-285-7240.