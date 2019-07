LECLERC, Yves



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 12 juillet 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Yves Leclerc, époux de feu dame Agnès Delisle, fils de feu monsieur Alphonse Leclerc et de feu dame Régina Hardy. Il demeurait à Donnacona. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 14 hMonsieur Leclerc laisse dans le deuil sa fille Sylvie (François Godin); ses petites-filles: Stéphanie (Dominic Larochelle) et Christine (Martin Côté); son amie Yolande Bédard; ses frères et sa sœur: Guy (Céline Devost), Raynald (Céline Vincent), Yvette (Jean-Claude Filteau) et feu Eugène (Yvette Bertrand); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Delisle: Paulette (Claude Roy), Jean-Claude et Micheline (feu Réjean Déry). Il est allé rejoindre son épouse Agnès, son fils Christian, ses frères et sœurs: Annette (feu Victor Pelletier), Nicolas (feu Gemma Savard), Léo (feu Noëlla Alain), Rolland (feu Paulette Pépin), Jean-Marie (feu Jacqueline Bertrand), Marcel (feu Paulette Hovington), Charlotte (feu Laval Noël), Isabelle (feu Jean-Paul Matte) et Carmelle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Delisle: Henri (feu Cécile Gauthier), Alice (feu Léo Dussault, Jean Janssen), Marcel (feu Pauline Douville), Robert et Jean-Marie. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Pavillon Notre-Dame et celui des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, Avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.