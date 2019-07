BILODEAU, Jocelyne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 juillet 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Jocelyne Bilodeau, épouse de feu monsieur Claude Sanfaçon, fille de feu Jules Bilodeau et de feu Thérèse Nappert. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses fils: François Sanfaçon (Marie-Ève Bérubé) et Richard Sanfaçon (Marina Bélanger); ses petits-enfants: Mathieu, Camille, Juliette et Nicolas; ses frères et soeurs: Jean-Marc (Carole Dussault), feu Carole (Réjean Paquet), Laurier (Nicole Bernard), Joanne (Jaime Lorenzana), Prescilla (feu Jose Luis Castañeda), Serge (Lise Corriveau), Charles (Lise Mailloux), Luc (France Thivierge), Daniel, Marie (Michel Laflamme) et Michel; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Sanfaçon: feu Denise (feu Jocelyn Gignac), Micheline, Diane (André Grégoire), Michel, Pierre, Monique (feu Richard Malouin, Marcel Rousseau), Lise, Danielle (Martin Gagnon), Sylvie (Lindsay Boulianne) et feu Joanne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc).L'inhumation suivra au cimetière Mont-Marie, secteur Saint-Romuald.