LEMIEUX, Léonard



À son domicile, le 11 juillet 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Léonard Lemieux, époux de feu dame Jeannine Noël. Né à Québec, le 28 février 1930, il était le fils de feu dame Angéline Desroches et de feu monsieur Lauréat Lemieux. Il demeurait à Québec, arr. Limoilou. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Monsieur Lemieux laisse dans le deuil ses filles : Marjolaine (Jacques Gingras), Édith (Alain Bélanger); ses petites-filles : Marie-Pier (Louis-Charles Boiteau), Audrey (Anthony Vaillancourt); son frère et ses beaux-frères : François Lemieux, Marius Giguère (feu Madeleine), Raymond Noël ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de Charles-Auguste (Monique Plamondon), Françoise (Jean-Charles Ferland), Jean Guy (Georgette Michaud), Gérard (Jeannine Miville), Jacques, tous décédés. La famille remercie tout le personnel du Faubourg Giffard pour l'attention portée et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don la Fondation Québécoise du cancer. Site : www.fqc.qc.ca Tél. : 1-877-336-4443Les Funérailles sont sous la direction de :