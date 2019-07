THIBAULT, Guy



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 13 juillet 2019, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédé monsieur Guy Thibault, fils de feu madame Ludivine Vachon et de feu monsieur Maxime Thibault. Natif de St-Eugène de l'Islet, il demeurait à Lévis.Ses proches recevront les condoléances, en présence des cendres, aude 19h à 20h.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au cimetière de St-Eugène de l'Islet. Il était le père de : Gilbert (Martine Langlois), Linda (feu Mario Royer), Nathalie (Sylvain Boulet), Sylvain (Yvon Beaumont). Il était le grand père de : Keven et Dany Thibault, Jonathan et Alexandre Royer ainsi que Dave et Éric Boulet. Il était le frère de Gilberte et est allé rejoindre son frère et sa sœur : Eugène et Jeannine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, 5445, rue St-Louis, Lévis, Québec, Téléphone : 418 833-3414, Site web : www.castjoseph.com. Des formulaires seront disponibles sur place.