BÉDARD, Richard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 juillet 2019, à l'âge de 61 ans et 5 mois, est décédé Richard Bédard, époux de madame Chantal Picard, fils de dame Lucia Fitzback et de feu monsieur Robert Bédard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement avec la famille. Outre son épouse Chantal, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Josée (Daniel Godbout) et son fils Michaël; sa mère Lucia (feu Robert Bédard); ses frères et sœurs : Michel (Claire Jalbert), Claude, Johanne (Alain Desnoyers), Line (René Béchard) et Daniel; son beau-frère de la famille Picard : Alain (Anne Thorne); ses filleuls : Sébastien, Maxime et Jonathan; ses neveux et nièces : Nicolas (Josée), Caroline (Patrick), Mathieu (Sarah), Dominic (Corinne et Marion), Valérie (Meissam), Xavier et Véronique; ainsi que de nombreux cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, notamment, toute l'équipe de l'unité des soins intensifs pour leur dévouement, leur délicatesse et leur accompagnement tout au long de cette épreuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Courriel :fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.