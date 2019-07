TURCOTTE, Thérèse



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 2 juillet 2019, à l'âge de 85 ans et 10 mois, est décédée madame Thérèse Turcotte, épouse de feu monsieur Jean-Louis Rochette, fille de feu madame Rose de Lima Turcotte et de feu monsieur Almanzor Turcotte. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 13h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Aline Pouliot (Jean-Pierre Blais), Johanne Pouliot (Dany Corriveau), Jean Pouliot (Chantale Lambert), feu Mario Pouliot (Nancy Dubois), Patrick Pouliot (Carole Dumont), Sylvie Ratté (Jean-François Gauvin); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; sa sœur Jeanne-D'arc Turcotte (feu Rosaire Roberge); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jean-Claude Rochette (Jeannette Grégoire), feu Fernand Rochette (Monique Tessier), Jacqueline Rochette (feu Paul Paré) et Huguette Rochette (André Bertrand); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout spécial à Aline et Jean-Pierre. La famille tient à remercier le personnel et spécialement les préposés de la Résidence Chanoine-Audet pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tél. : 418 387-1230 ou 1 888 387-1230, site web : www.alzheimerchap.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.