DUBÉ, Gérard



À l'Hôpital Général de Québec, le 7 juillet 2019, à l'âge de 90 ans est décédé monsieur Gérard Dubé. Il est le fils de monsieur Alexis Dubé et de dame Léonie Cimon. Il rejoint son épouse feu dame Lucille Bélisle et sa sœur Georgette. Il laisse dans le deuil ses enfants: Clarisse (Jules Paré), Yvonnise (feu Jacques Lavoie) (Richard Potvin), Guylaine et Jerry (Isabelle Badie); ses petits-enfants: Datiane (Amélie) et Camille; son amie de cœur: Jacqueline Girard; son frère: Roger (feu Noëlla) ainsi que plusieurs parents et amis. Gérard Dubé a été président de l'Association National des Camionneurs Artisans de Québec (ANCAI) de 1976 à 1982. La famille recevra les condoléances aude 10h30 à 13h45La famille souhaite remercier le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par votre présence. Pour rendre hommage à Monsieur Dubé, vous pouvez visiter notre site web www.dignitequebec.com