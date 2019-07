POULIN, Ginette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 juillet 2019, est décédée madame Ginette Poulin, épouse de monsieur Rosario Lambert, fille de feu Évelyne Renaud et de feu Rosaire Poulin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auà compter de 8h30.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Isabelle Laflamme) et Kathleen (Mario Veilleux); ses petits- enfants: Michaël (Emma-Lee Matthews), Phillippe, Christopher, Karolane et Laurie; ses arrière-petits-enfants: Jake-Ayden et Landon; ses frères et sa sœur: Michel (feu Line Simard), Pierre (Francine Delisle), Raynald (Louise Picard), Dany (Danielle Montreuil) et Lynda (Denis Drolet); la famille Canuel; ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la belle-sœur des membres de la famille Lambert: feu Jean-Guy (Ghyslaine Lavallière), feu Huguette (feu Gilles Rousseau), Benoit (Céline Dubeau) et André (Diane Goulet). Sincères remerciements au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur support, l'accompagnement et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.