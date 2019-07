MICHAUD, Louis-Philippe



À la Maison Paul-Triquet, le 1er juillet 2019, à l'âge de 101 ans et 2 mois, est décédé monsieur Louis-Philippe Michaud. Vétéran de la deuxième guerre mondiale et Chevalier de la Légion d'Honneur. Il était l'époux de feu dame Jacqueline Harrison. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain, Guy (Andrée Néron) et Daniel (Michèle Bergeron); ses petits- enfants: Karine Michaud, Alexandre Michaud (Mélanie Poulin), Justin Michaud (Valérie Richard), Geneviève Michaud (Sylvain Parent), Philippe Michaud (Marie-Pière Dagenais), Mathieu Michaud, Pierre-Luc Michaud (Catherine Macphail) et Guillaume Michaud (Julie Touchette); ses arrière-petits-enfants: Félix, Victoria et Léane; sa belle-sœur Monique Caron (feu Gérard Michaud, Réjean Lebel) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), 200-5415, rue Paré, Mont-Royal (Québec) H4P 1P7, tél.: 1-514-725-2653 ou à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.