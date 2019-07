LECLERC,

Louise-Andrée Després



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 17 juin 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Louise-Andrée Després, épouse de feu monsieur Jean-Paul Leclerc, fille de feu madame Rachel Dion et de feu monsieur Antoine Després. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa fille Lucie (Jean Mastropietro) et son fils François; son petit-fils Félix ainsi que plusieurs neveux, nièces, son cousin Jean-Laval Gagnon, autres parents et amis. Nous remercions très sincèrement tout le personnel soignant du CHSLD Notre Dame-de- Lourdes pour la qualité de leur soin et leur soutien exemplaire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Sourds du Québec, 3348, boulevard Mgr Gauthier, Québec, QuébecTéléphone : 418 660-6800 Courriel : information@fondationdessourds.net Site web : www.fondationsdessourds.net Des formulaires seront disponibles sur place.