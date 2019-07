THÉRIAULT, Carole



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 24 juin 2019, à l'âge de 66 ans et 9 mois, est décédée madame Carole Thériault, épouse de monsieur Mario Ouellet, fille de feu madame Gabrielle Gaumond et de feu monsieur Albert Thériault. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jonathan, Marika (John Kaison); son époux Mario Ouellet et ses enfants: Mario Jr. et Mélanie; ses frères et sœurs: feu Raoul (Georgette Gosselin), Pierre, Marc (Anne Lapointe), Huguette (feu Georges Julien), Yolande (Fridolin Bouchard), feu Denis (Jacqueline DeVarenne); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ouellet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre ses parents, ses frères et sœurs: Thérèse (Robert Couture), Martin, Jean-Guy (Denise Lemelin) et Gaston. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h20.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Sa famille tient à remercier tous ceux et celles qui lui ont prodigué soins et réconfort au cours des dernières semaines passées au Centre d'hébergement Charlesbourg, où elle a été entourée de douceur, de confort et d'amour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 279 rue Sherbrooke Ouest, bureau 305, Montréal, Québec Téléphone: 514 871-1717 Courriel : info@rubanrose.org Site web : rubanrose.org . Des formulaires seront disponibles sur place.