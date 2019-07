CARON BÉLANGER, Jeannine



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 10 juillet 2019, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédée madame Jeannine Caron, épouse de feu monsieur Jean-Joseph Bélanger, demeurant à Saint-Aubert de L'Islet. Elle était la fille de feu madame Marie-Jeanne Lebel et de feu monsieur François Caron. Elle laisse dans le deuil, celle qu'elle considérait comme sa fille, Nancy Caron (Francis Fortin) et le fils de celle-ci, Yann Dionne (Audrey Caron). Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Françoise (feu Marcel Pelletier), feu Noëllande (feu Jean-Claude St-Pierre), Raynald (Pierrette Bélanger), Gilles (Pierrette Daigle), Yvon (feu Hélène Robin) et Jocelyne (Fernand St-Pierre); de la famille Bélanger: Carmen (feu Raymond Bélanger), feu Ghislaine (feu Aurélien Leclerc), feu Ethel (feu Roger Vézina), feu Raymond (Renée Cadorette), Marc-André (Parise Brunelle), feu Rodrigue (Annette Desrosiers), Danielle (Gonzague Dionne), Marcellin (Lisette Rioux) et Yvonne (Fernand Gingras). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du CLSC et Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement, leur chaleur humaine, leur soutien et l'excellence de leur accompagnement et de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront auà compter de 12h30.suivi de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial.