VIEL, Jean-Guy



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 5 juillet 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Viel, fils de feu madame Evangéline Bisson et de feu monsieur Lauréat Viel. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il a été confié au crématorium.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa compagne de vie Micheline Angers; son fils Jean-François (Annie Roy); sa petite-fille Mahée; la mère de son fils Huguette Bélanger; ses frères et sœurs: Josette (feu Jacques Paquet), Jocelyne, Claude (Lise Chalifour), René (Hélène Dubreuil); plusieurs neveux et nièces. Il laisse aussi dans le deuil son beau-fils Jean-François Baril; la sœur de sa compagne Carole Angers, plusieurs cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de Messes ou par un don à un organisme de votre choix.