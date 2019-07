DARVEAU, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 juillet 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Claude Darveau, fils de feu Raymond Darveau et de feu Cécile Gignac. Il demeurait à Québec.le samedi 20 juillet 2019 de 11h30 à 13h30. Selon ses volontés, il n'y aura pas de service religieux. Il laisse dans le deuil sa fille Claudine (Daniel Maltais); ses petits-enfants : Samuel, Gabriel, Nicolas, Maryka et Olivier; ses frères : feu Raynald et Richard (Denise Côté); ses neveux : Éric Darveau et Robert Côté, ainsi que ses cousins et cousines. La famille tient à remercier le docteur Louis Roy pour l'attention particulière.