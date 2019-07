BÉDARD, Louise Verge



À la résidence Saint-Bridgid's Home à Sillery, le 23 juin 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Louise Verge Bédard, épouse de feu monsieur Gérard Bédard, fille de dame Joséphine Grogan et de feu Edmond Verge. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Marc (Suzanne Charbonneau), Suzanne (feu Marcel Trudeau) et Eveline (Francesca Trudeau); ses petits-enfants : Alexandre, Catherine, Mathieu et Roxanne, ainsi que ses arrière-petits-enfants Dax et Jaimie; ses belles-sœurs Noëlla (André Brodrique), Monique (feu Jocelyn Harwey), son beau-frère Gilles (feu Pierrette Grenier), ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. La famille recevra les condoléances à compter de 10hSes enfants tiennent à remercier tous ceux et celles qui lui ont prodigué soins et réconfort au cours des dernières années passées au Saint-Brigid's Home. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Saint Brigid's Home, 1645, chemin Saint-Louis, Québec, Qc J1S 4M3.