LAFRENIÈRE, Jean



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Jean Lafrenière, survenu à Québec, le 30 juin 2019. Il était le fils de feu Yvonne Bédard et de feu Raymond Lafrenière. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléancesdès 13h, auL'inhumation de ses cendres se fera à une date ultérieure. Pour accéder au stationnement gratuit, veuillez emprunter la rue des Jardins-Mérici et avancer vers la première barrière à votre droite. Il laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs : Yvon (feu Denise Bérubé), Viviane (Yvan Bouchard), Raymonde qui habite aux États-Unis (feu James Gamrath) et Guy Lafrenière; son neveu et ses nièces : Brigitte Bouchard, Karina Lafrenière et Steeve Lafrenière; plusieurs oncles, tantes, cousins et cousines, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, par la poste au 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (QC) H1N 1C1, par téléphone : 1 888 POUMON-9 (1 888 768-6669) ou par Internet à l'adresse suivante : https://pq.poumon.ca/faire-un-don/