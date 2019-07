SIMMS, Patrick



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 juillet 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé notre Champion monsieur Patrick Simms, époux de feu dame Louisette Campeau, fils de feu dame Germaine Barrette et de feu monsieur Harold Simms. Il demeurait au Lac-St-Charles. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale vendredi 19 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 20 juillet 2019 de 8h à 10h15.et de là au cimetière paroissial du Lac-St-Charles sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil ses enfants : Linda (Jean-Grégoire), Richard (sa fille Danielle), Sylvie (Yvon Thibodeau), Louise (Yves St-Laurent), Diane, Pierre, André (son fils Mathis); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; son amie Lise Fréchette; sa sœur Thérèse (Ken Bond); son frère Henry (feu Mariette Miller), ses filleuls(es), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins prodigués et le support apporté.