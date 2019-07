LACHANCE, Michel



À la Résidence Côté-Jardins, Québec, le 15 juillet 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Michel Lachance, époux de dame France Garneau. Né à St-Pierre I.O., le 13 décembre 1943, il était le fils de feu dame Yvonne Durand et de feu monsieur Paul-Émile Lachance. Il demeurait à St-Pierre de l'Île d'Orléans. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 17 h.Outre son épouse France, monsieur Lachance laisse dans le deuil ses enfants: Nancy (Martin Vézina), Éric (Josée Tailleur), Julie (Steve Carette); ses petits-enfants: Xavier, Alex, Marika, Mélianne, Amélie, Nathan, Samuel, Gabrielle; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Jacqueline, Pierre (Monique Ferland), Rita, Hélène; de la famille Garneau: Huguette, Diane (Richard Galibois), Benoit Létourneau (feu Micheline); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 4e étage côté château de la Résidence Côté-Jardins pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de