Avertissement de chaleur sur le sud du Québec

MONTRÉAL | Environnement Canada a émis, jeudi matin, un avertissement de chaleur pour plusieurs régions du sud de la province: une masse d’air chaud et très humide va envahir ces secteurs vendredi et sera en place jusqu’à samedi.

Les régions de Montréal, Laval, Lanaudière, la Mauricie, Drummondville, Haute-Gatineau, Lachute, Saint-Jérôme, la Vallée du Richelieu ou encore Vaudreuil sont notamment concernées par cet avertissement.

Selon Environnement Canada, les valeurs d'humidex s'approcheront de 40, particulièrement dans les zones urbanisées.

«Diminuez les risques pour la santé de vos jeunes enfants en prévoyant les rafraîchir souvent, bien les hydrater et limiter leur exposition à la chaleur. Planifiez visiter et prendre des nouvelles de vos proches, surtout ceux qui sont en perte d'autonomie, qui souffrent d'une maladie chronique ou qui vivent seuls, afin de vous assurer qu'ils sont au frais et qu'ils ne sont pas déshydratés», a indiqué l’organisme fédéral.

Jeudi sera toutefois une belle journée pour la plupart des régions du Québec.

À Montréal, le ciel sera généralement ensoleillé et il fera 30 °C avec un humidex de 33 et des vents du nord-est de 20 km/ h. Les nuages seront de retour en fin de soirée avec 40 % de probabilité d’averse. À Québec, la journée sera aussi ensoleillée, il fera 28 °C avec un humidex de 30.

Vendredi le temps va se gâter puisque le ciel sera gris et de la pluie est attendue sur plusieurs régions.

À Montréal la journée s’annonce nuageuse avec 60 % de probabilité d’averses. Côté température, il fera 30 °C et un humidex qui atteindra 40.

À Québec, les averses débuteront vendredi matin et il fera 27 °C avec un humidex de 35 au cours de l’après-midi.