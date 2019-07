ABGRAL, Denise



Au Hôpital Laval (IUCPQ), le 9 juillet 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Denise Abgral, fille de feu madame Eva Grondin et de feu monsieur Omer Abgral. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont (directement à côté de la Coopérative sur Nérée Tremblay). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucie Gaulin (Albini Gallant), Gilles Abgral-Gaulin (Carolyn Abgral-Gaulin), Céline Abgral-Gaulin (Yannick Croteau), Julie Abgral-Gaulin (Dave Baker) et Judith Abgral-Gaulin; ses petits-enfants: Cynthia (Frédéric), Stéphanie (Sébastien), Jonathan, Amanda, Nicolas, Jessica; ses arrière-petits-enfants: Samuel, Gabriel, Zachary, Bryan, Hailie; ses frère et sœurs: Jacqueline, Jeannine (Roland), Roger (Maryse), André (Lise), Lise (Marcel), Gilles, Diane (Pierre); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Laval pour les soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec 12-3175, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) GIW 2K7, téléphone : 418 656-6241 poste 2, courriel : info@diabec.com,www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.