BERGERON, Émile



À Charlesbourg, le 5 juillet 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé paisiblement dans son sommeil auprès de son épouse, monsieur Émile Bergeron, fils de feu dame Jeannette Guenette et de feu monsieur Ovila Bergeron. Il était l'époux de dame Christiane Saillant. Il était un vétéran de la Guerre de Corée.le vendredi 19 juillet 2019 de 19 h à 21 h.de 9 h à 11 h.Il laisse dans une immense tristesse son épouse bien-aimée, son aidante, Christiane; sa fille adorée Emmanuelle et son gendre qu'il aimait comme son fils, Kevin Labbé. Il laisse aussi dans le deuil sa belle-mère Jeanne d'Arc Saillant; ses beaux-frères et belles-sœurs: Robert (Marie-Rose Bédard), Paule (Denis Marcoux), Marthe (feu Deny Lamothe), Josée (Daniel Imbeault), Jocelyn, Anne (feu Kurt Geisler) et Eric (Véronique Lapointe); ses neveux et nièces: Lise (Marc), Michel (France), Johanne (Jocelyn), Sylvie, Yannick, Sébastien, Carl, Steve, Byanca, Vanessa, Thomas, Raphaël ainsi que plusieurs cousins et cousines, spécialement Denyse. L'ont précédé, Julienne (René) et Thérèse.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél. : 514-861-9227.