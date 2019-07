ROY, Céline



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 3 juillet 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Céline Roy, épouse de feu monsieur Marcel Dumas. Elle demeurait à Lévis et était originaire de St-Vallier de Bellechasse. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (René Lambert) et Lyette (feu Christian Drouin); sa petite-fille Amélie Lambert (Samuel Côté) et son arrière-petit-fils Félix; ses frères et soeurs: Colette (feu René Boucher) et feu Gaston Roy (Pauline Lemieux); sa belle-soeur Hélène Ruel (feu Jacques Dumas) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier la Dre Dallaire et tout le personnel du CHSLD Chanoine-Audet. Un merci particulier aux préposés(es) du 2e étage et à tous les bénévoles pour l'excellence des soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera àdès 13h.et de là au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles à l'église