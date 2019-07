GIGNAC, Roger



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 juillet 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Roger Gignac, époux de madame Charlotte Landry. Il était le fils de feu monsieur Charles Gignac et feu madame Simone Gauthier Il demeurait à Québec (arr. Charlesbourg). La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifM. Gignac laisse dans le deuil son épouse madame Charlotte Landry; ses enfants: Isabelle (Rosario Langlois), Nathalie (Nick Beaudoin) et Manon (Dave Richard); ses petits-enfants: Rosemarie Richard, Christophe et Xavier Beaudoin; son frère et ses sœurs: Guy (feu Véronique Bilodeau), Diane et Nicole (Rejean Hotte); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Landry: Jacques (Lise Pépin), Pierrette (Jean-Pierre Fradette), Mario (Lise Brouillard), Luc (Germaine Gauthier) et Clément (France Michaud); sa belle-sœur Céline Pelletier (feu Michel Landry) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le beau-frère de feu: Robert et Gilles (Diane Therrien). Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca